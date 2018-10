'Guerra' gavettoni tra universitari Pisa

(ANSA) - PISA, 31 OTT - Circa 200 studenti di Normale e Sant'Anna di Pisa si sono sfidati nella notte a colpi di gavettone nella tradizionale 'guerra' che si svolge ogni anno come tradizione goliardica che contrappone le due scuole di eccellenza pisane. Prosegue la tradizione goliardica che vede impegnate nella guerra di gavettoni le due Scuole di eccellenza pisane. I due schieramenti, come riporta oggi anche il Corriere Fiorentino, si sono fronteggiati mettendo in campo 200 'combattenti', macchine belliche e lo spirito che contraddistingue le due realtà: un fortino ligneo dal sapore medioevale per la Normale; mortai, balestre e cannoni progettati, invece, dagli ingegneri della Scuola Sant'Anna.

Nella cornice della centralissima Piazza San Francesco, sotto gli sguardi curiosi di una nutrita folla di tifosi o semplici passanti, i due collegi hanno dato sfogo alla loro storica rivalità sfidandosi in uno scontro che si svolge secondo regole ben precise e ritualizzate.