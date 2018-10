Vaccini: sindaci per antinfluenzale

(ANSA) - SIENA, 30 OTT - In vista dell'apertura della campagna antinfluenzale, che partirà ufficialmente il 9 novembre, sono stati alcuni membri della Conferenza aziendale dei sindaci a fare da testimonial d'eccezione della vaccinazione, in occasione della Conferenza tenutasi presso la sede Asl Toscana sud est a Siena. I primi cittadini, insieme alla direzione aziendale ed ad alcuni direttori di Zona si sono resi disponibili per dare dimostrazione in prima persona dell'importanza della vaccinazione. Con l'input della Regione Toscana, che raccomanda fortemente di vaccinarsi anche con il Piano di Prevenzione Vaccinale 2017/2019, le Aziende sanitarie in sinergia con medici di medicina generale e pediatri si impegnano ogni anno a promuovere l'importanza di un gesto semplice, veloce e indolore che rappresenta però una scelta di salute di grande valore per se stessi e di senso civico.