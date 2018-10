Maltempo,allerta gialla su costa Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 30 OTT - Migliorano le condizioni meteo in Toscana dove sono previste ancora condizioni di moderata instabilità e fino alle 20 di stasera è previsto un codice giallo lungo tutta la costa per rischio mareggiate. Nelle prossime tre ore saranno ancora possibili rovesci sparsi e isolati temporali sul nord della regione con cumulati attesi fino a 20-30 millimetri in tre ore e 10 millimetri in un'ora. Localmente potranno occorrere anche rovesci sul sud della regione verso il confine con il Lazio. Sul resto del territorio regionale possibili rovesci sparsi con cumulati massimi fino a 10-15 millimetri in tre ore. I venti si prevedono in ulteriore lenta attenuazione, con direzione da sud sud-ovest. ma sono ancora possibili raffiche fino a 60-80 chilometri orari lungo la fascia costiera e sull'arcipelago, e intorno a 80-90 chilometri orari sui rilievi. I mari si manterranno ancora agitati, ma il moto ondoso tenderà lentamente ad attenuarsi.