Graphic novel col commissario Mascherpa

(ANSA) - LUCCA, 30 OTT - La Polizia di Stato sbarca nel mondo del fumetto alla manifestazione internazionale "Lucca Comics and Games 2018" presentando il volume "La Rosa d'argento". Il libro raccoglie l'inchiesta e le avventure del Commissario Mascherpa personaggio disegnato da Luca Scornaienchi, responsabile artistico del museo del fumetto di Cosenza. L'inchiesta del Commissario Mascherpa, incentrata sulla 'Ndrangheta, è stata pubblicata in 10 puntate pubblicate su Poliziamoderna, mensile ufficiale della Polizia di Stato. La graphicnovel è ambientata a Diamante, sulla riviera cosentina, sede del commissariato chiamato a confrontarsi con i grandi fenomeni criminali.

Protagonista è il vice questore Giovanni Mascherpa per tutti il Commissario: padre milanese, madre del Sud, poliziotto per vocazione. Segue sempre il suo istinto per risolvere le situazioni più complicate, pronto all'azione e disponibile a sacrificare qualsiasi cosa pur di raggiungere l'obiettivo.