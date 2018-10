France Odeon a Firenze festeggia 10 anni

(ANSA) - FIRENZE, 30 OTT - Madalina Ghenea, Laura Morante, Francesco Bruni, Clotilde Courau, Valeria Bruni Tedeschi, Vanessa Guide, Christophe Montenez e Anas Demoustier, saranno ospiti a Firenze del festival del cinema francese France Odeon, diretto da Francesco Ranieri Martinotti. La rassegna è arrivata alla decima edizione e per celebrarla il festival si tiene nelle tre location che lo hanno reso noto: il cinema La Compagnia (31 ottobre - 2 novembre), l'Institut Franais Firenze (2 novembre) e il Cinema Odeon (3 e 4 novembre).

In programma 16 film in anteprima, 12 in concorso e 4 fuori concorso, con una selezione del miglior cinema francese contemporaneo. Sul palco de La Compagnia domani la cerimonia di consegna del "Premio L'essenza del talento", in collaborazione con Salvatore Ferragamo Parfums, agli attori Vanessa Guide e Christophe Montenez. In programma al festival un omaggio al regista Pascal Thomas, mentre il produttore Jean-Louis Livi riceverà dal sindaco Dario Nardella, le Chiavi della Città di Firenze.