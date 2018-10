Maltempo: disagi in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 29 OTT - Stop ai collegamenti con le isole della Toscana, due disabili evacuati in via precauzionale nel Livornese dove il sindaco con un'ordinanza ha chiuso il centro storico di Portoferraio (Livorno). Stop a pedoni e veicoli anche sul lungomare di Porto Ercole all'Argentario (Grosseto) dove, a causa di una forte mareggiata, la polizia municipale è stata costretta a chiudere la viabilità. Ed ancora alberi caduti in strada ma anche su due abitazioni nel Grossetano, una delle quali è stata evacuata e dove, per fortuna, non si sono registrati feriti. E poi mancanza di elettricità nella zona di Filare, a Gavorrano (Grosseto) a causa della caduta di alcuni alberi sulle linee elettriche, sottopassi allagati e disagi anche nel Senese e nel Carrarese. E' il quadro che emerge in Toscana a seguito del maltempo che sta interessando la regione e che ha creato notevoli disagi specialmente sulla costa, tra Livornese e Grossetano.