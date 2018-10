Maltempo: crollato capannone agricolo

(ANSA) - ROSIGNANO MARITTIMO (LIVORNO), 29 OTT - Un capannone agricolo per il ricovero di mucche e vitelli è crollato a causa di una tromba d'aria che si è abbattuta sulla zona di Rosignano Marittimo (Livorno). Gli animali sono stati tutti portati in salvo. Danneggiate, in località Leciaglia e Chiappino, anche le coperture di alcune abitazioni rurali. Lo riferiscono i vigili del fuoco, presenti sul posto con due squadre. Non si segnalano danni a persone.

Sempre in zona Rosignano Marittimo una squadra dei pompieri è intervenuta tra la strada statale 206 e Castelnuovo della Misericordia per la rimozione di alberi caduti sulla carreggiata. Si segnalano anche alberi e intonaci pericolanti a San Vincenzo (Livorno) e all'isola d'Elba (Livorno). La prefettura di Livorno ha attivato il Centro coordinamento soccorsi e tre centri operativi comunali (Rosignano Marittimo, Portoferraio e Cecina). È stato inoltre attivato anche il centro situazioni (Ce.Si) della Provincia di Livorno.