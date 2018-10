Bomba d'acqua su Follonica

(ANSA) - GROSSETO, 29 OTT - Dopo una bomba d'acqua che ha interessato la zona Nord della provincia di Grosseto, si è completamente allagato il sottopasso del Cassarello a Follonica Est (Grosseto) mentre la zona di Filare, a Gavorrano (Grosseto) è senza energia elettrica a causa della caduta di alcuni alberi sulle linee elettriche. I tecnici E-distribuzione sono al lavoro per ripristinare il disservizio. Al lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco. Sono 72, al momento, gli interventi in coda dei pompieri per alberi e rami caduti e cantine allagate. Si sta ancora lavorando per togliere gli alberi che si sono abbattuti sulle case a Punta Ala mentre la viabilità nella provinciale è stata ripristinata.