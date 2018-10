Alberi cadono su 2 case nel Grossetano

(ANSA) - GROSSETO, 29 OTT - Due alberi sono caduti su altrettante abitazioni a Punta Ala, frazione di Castiglione della Pescaia (Grosseto) per le forti raffiche di vento che stanno interessando la provincia. I vigili del fuoco hanno fatto uscire, in via precauzionale, gli abitanti di una delle case. La strada per Punta Ala è attualmente bloccata da alcuni alberi caduti sulla sede stradale. Una squadra di pompieri del comando di Pisa sta arrivando nella zona, segnalati problemi di viabilità tra Scarlino e Pian d'Alma nel Grossetano.