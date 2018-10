Travolta da treno, muore nel Fiorentino

(ANSA) - MONTELUPO FIORENTINO (FIRENZE), 26 OTT - Una donna è morta, poco prima delle 12, alla stazione ferroviaria di Montelupo Fiorentino (Firenze) dopo essere stata investita da un treno regionale partito da Firenze Porta al Prato e diretto a Empoli (Firenze). I fatti sono avvenuti alle 11.10: la vittima, di cui non si conoscono le generalità, è deceduta dopo circa un'ora di tentativi da parte dei sanitari del 118 di salvarle la vita. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia scientifica per i rilievi del caso. La salma è in corso di rimozione per permettere la ripresa della circolazione ferroviaria che è stata bloccata dalle 11.20 fino alle 12.00 e che attualmente viaggia su un solo binario. Ancora non è chiaro se la donna sia caduta accidentalmente o si sia buttata sotto il convoglio.