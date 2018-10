Migranti Vicofaro in nuova struttura

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - A breve i migranti ospitati nel locali attigui alla chiesa di Vicofaro potranno contare su una nuova struttura che, su richiesta della Regione Toscana, la Asl Toscana centro metterà a disposizione per trasferirvi il centro di accoglienza. L'accordo è stato firmato dal presidente della Regione Enrico Rossi, dalla Asl, e da don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro. La Asl individuerà un immobile idoneo, scegliendolo tra le sue proprietà non utilizzate a fini istituzionali. Il Centro migranti si impegnerà a corrispondere alla Asl un canone di affitto che verrà definito sulla base del progetto presentato. Asl e Regione collaboreranno alle politiche di accoglienza, nell'ambito dei propri atti di programmazione e in relazione alla disponibilità di risorse. L'immobile, una volta individuato, verrà concesso per periodi rinnovabili e l'Asl, con congruo preavviso, si riserva di chiedere di rientrarne in possesso, ma ciò sarà subordinato alla preventiva ed idonea sistemazione degli ospiti in altra struttura.