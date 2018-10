In auto 5 kg stupefacenti, 2 arresti

(ANSA) - MONTEVARCHI (AREZZO), 26 OTT - Due operai valdarnesi quarantenni sono stati sorpresi in auto con cinque chili di droga, tra cocaina e marijuana, e arrestati dai carabinieri di Levane nel comune di Montevarchi (Arezzo). I due, durante un normale controllo, hanno mostrato evidenti segni di nervosismo e che hanno insospettito i militari che dopo una perquisizione all'autovettura sulla quale viaggiavano gli operai, hanno rinvenuto lo stupefacente. Il controllo è stato esteso alle abitazioni dei due fermati dove i carabinieri hanno trovato circa 60 grammi di cocaina confezionata in dosi pronte per la vendita, 13 grammi di marijuana, 15 grammi di hashish, un bilancino di precisione e più di millesettecento euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio. I due sono stati arrestati e la droga sequestrata.