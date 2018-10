Guasto acquedotto, in tilt via Soffiano

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Un guasto alla rete idrica si è verificato in via di Soffiano a Firenze. Sul posto i tecnici di Publiacqua e i vigili del fuoco impegnati a svuotare cantine e garage. La polizia municipale ha messo in sicurezza la zona e la strada è stata chiusa per consentire le operazioni dei tecnici di Publiacqua. Traffico in tilt nell'area anche se ora la situazione sta migliorando.

"Il guasto sta comportando - precisa la società che gestisce l'acquedotto fiorentino - mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione" in tutta la zona. Per questo un'autobotte sarà messa a disposizione dei cittadini e delle strutture scolastiche. La situazione, secondo la società, dovrebbe tornare alla normalità, almeno dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico, nel tardo pomeriggio.