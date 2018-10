Crolla parte copertura cantieri comunali

(ANSA) - GROSSETO, 26 OTT - Una porzione di circa 400 metri della copertura dei cantieri comunali di Follonica (Grosseto) che ospitano Sei Toscana, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, è crollata. A provocare la caduta del tetto in eternit, che non ha provocato feriti, potrebbe essere stato l'urto di un camion, che ha colpito una delle colonna della struttura. Sul posto si è recato anche il sindaco di Follonica Andrea Benini. Il cantiere di trova in via Amendola e ospita anche l'associazione di volontari antincendio della Vab. Sul posto i vigili del fuoco.