Andò dirige 'Bella figura' a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Al Teatro della Pergola, da martedì 30 ottobre a domenica 4 novembre, Roberto Andò dirige per la prima volta in Italia 'Bella figura' di Yasmina Reza, con Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia Mascino, David Sebasti e con Simona Marchini. Una 'tragedia divertente', secondo la definizione che ne ha dato il regista inglese Matthew Warchus.

"Non so se le commedie di Yasmina Reza siano leggere - spiega, in una nota, Roberto Andò - perché in lei rimane sempre qualcosa di difficile da definire: il suo è umorismo nero, tutto si gioca sul lato del cinismo in cui l'essere umano sicuramente parte svantaggiato nei meccanismi della vita e deve quindi muoversi". Un disguido tra due amanti in una macchina parcheggiata davanti a un ristorante. "Nelle mie opere - afferma, nella nota, Yasmina Reza - non racconto mai vere e proprie storie, a meno che non si consideri l'incerta e ondeggiante trama della vita, di per se stessa, una storia". Una produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo.