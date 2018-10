Tenuta Suvignano a Regione Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 25 OTT - Il consiglio direttivo dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati ha deliberato il conferimento delle quote sociali di Agricola Suvignano, con un passaggio di quote gratuito, a Ente Terre regionali toscane. Successivamente al decreto, ha annunciato oggi la Regione Toscana, verrà sottoscritto congiuntamente un verbale di consegna della tenuta di Suvignano, nel senese, da 11 anni in attesa di assegnazione dopo la confisca definitiva. "La Regione gestirà il bene tramite Ente Terre, concordando l'utilizzo con i Comuni di Monteroni d'Arbia e Murlo", ha spiegato in conferenza stampa l'assessore alla Legalità Vittorio Bugli, rimarcando che "Suvignano deve diventare la risposta che Toscana deve dare all'aggressione delle mafie". L'assessore regionale all'Agricoltura Marco Remaschi, ha sottolineato che "si tratta di una straordinaria occasione di promozione economica del territorio e di valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche".