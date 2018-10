Minacce ad Azione Universitaria Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 25 OTT - "Abbiamo trovato la porta della stanza concessa dall'Università alla nostra lista, democraticamente eletta negli organismi istituzionali universitari, imbrattata da minacce. Non è accettabile che all'interno di aule universitarie possa succedere che in modo indisturbato e impunito alcuni nullafacenti possano imbrattare con minacce e offese aule di rappresentanza studentesca vissute da studenti che tutti i giorni con sacrificio si impegnano per migliorare l'università". Lo denuncia in una nota Azione universitaria di Firenze.

"Non saranno certo degli pseudo studenti, che tutto fanno fuorché studiare, a intimorirci o impedirci di fare politica. Le scritte si cancellano: ciò che resta è la passione, il coraggio e la dedizione con cui i militanti di Azione Universitaria ogni giorno si impegnano per affermare ciò in cui credono. Le forza delle nostre idee sarà sempre maggiore e non si fermerà in nessun caso, figuriamoci se davanti a questo", si legge ancora nella nota.