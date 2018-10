Ruba legna minaccia coppia con fucile

(ANSA) - LIVORNO, 24 OTT - Un uomo è stato denunciato dalla polizia di Livorno per minacce gravi e aggravate dopo che al culmine di una lite avvenuta sulle colline livornesi, ha estratto un fucile dalla sua auto e minacciato di morte un uomo e una donna che poco prima lo avevano ripreso perché aveva rubato dal loro terreno della legna. I due sono andati in questura a denunciare il fatto, fornendo parzialmente la targa della macchina usata dal cacciatore. Da qui sono partite le indagini che, anche in base al riconoscimento della coppia, hanno permesso alla polizia di identificare rapidamente il responsabile. Nel corso della perquisizione nell'abitazione dell'uomo sono stati rinvenuti e sequestrati 9 fucili da caccia ed oltre 200 munizioni. Oltre alle minacce, il cacciatore è stato denunciato anche per furto, omessa custodia di armi e omessa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza per il cambio del luogo di detenzione di alcuni fucili che sono stati rinvenuti e sequestrati all'interno di un capanno.