Giornata trekking urbano,cibo e paesaggi

(ANSA) - SIENA, 24 OTT - Sarà il viaggio tra cibo, arte e paesaggio, il filo conduttore della 15/a Giornata nazionale del Trekking urbano in programma il 31 ottobre a Siena.

L'iniziativa, presentata oggi, coinvolge 55 città italiane e avrà Siena come comune capofila con una settimana di appuntamenti, dalla 'World Francigena ultramarathon' (27 ottobre) al 'Sangiovese purosangue' (dal 2 al 5 novembre). Da Trento a Lentini (Siracusa), da nord a sud, passando per le isole, dunque, sono previsti itinerari all'interno delle mura cittadine per scoprire luoghi unici del Bel Paese a passo lento.

Al centro di questa edizione 2018, in occasione dell'anno del cibo italiano, protagonista indiscusso sarà proprio lo stretto legame tra cibo, arte e paesaggio con la valorizzazione dei paesaggi rurali e delle filiere agroalimentari. "Sempre più persone - ha detto Alberto Tirelli, assessore al turismo del comune di Siena - dimostrano di apprezzare esperienze come quella del trekking urbano attraverso le quali riescono a vivere i territori".