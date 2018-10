Auricolare a esame ma finisce ospedale

(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - Si è presentato all'esame per la patente con un'auricolare nascosta nell'orecchio, ma l'apparecchio gli è rimasto incastrato nel condotto uditivo costringendolo a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Protagonista un 28enne pachistano, che due giorni fa ha sostenuto l'esame presso la motorizzazione civile di Firenze. La polizia stradale lo ha denunciato per truffa. Al centro della felpa aveva un buco dietro al quale era nascosta una telecamera, attraverso cui riprendeva i testi delle domande e li inviava a un complice, non ancora identificato, al quale, spiega la polstrada, aveva promesso un compenso di 700 euro.