Otto cuccioli gatto salvati da polstrada

(ANSA) - AREZZO, 23 OTT - Trafficanti di animali fermati in A1 dalla polizia stradale di Arezzo, salvati otto cuccioli di gatto. Gli animali erano stipati in ceste di plastica, all'interno di un minibus che stava viaggiando nel tratto aretino dell'autostrada. A bordo del mezzo una coppia, uomo e donna di 51 anni originari dell'Ucraina. Al momento del controllo all'altezza di Arezzo, gli agenti hanno sentito i miagolii disperati e trovato, nascosti tra i bagagli e così stretti da non riuscire neppure a muovere le zampette, otto cuccioli di gatto di neanche tre mesi. I mici, di razza british shorthair, erano in cattive condizioni e non avevano la documentazione sanitaria completa. Gli investigatori hanno accertato che i due ucraini erano entrati in Italia da Trieste, al fine di piazzare gli animali sul mercato nero e ricavarne quasi seimila euro. La polizia stradale ha affidato i gattini ai veterinari della Asl di Arezzo, denunciando i due per traffico illecito e maltrattamento di animali.