Galliani dona autoritratto agli Uffizi

(ANSA) - FIRENZE, 23 OTT - L'artista Omar Galliani ha donato un proprio autoritratto alle Gallerie degli Uffizi di Firenze, che ospita la più grande collezione al mondo di autoritratti, iniziata dal cardinal Leopoldo e proseguita da gran parte dei Medici e dai Lorena fino ai nostri giorni. L'opera, della grandezza di 150 centimetri per 150 centimetri, sarà esposta il 31 ottobre, alle ore 17, nell'Auditorium Vasari degli Uffizi in occasione della conferenza 'Novità alle Gallerie. Non smettere di sognare. Omar Galliani e il suo autoritratto'.

"L'Autoritratto di Omar Galliani non è il primo disegno pervenuto nella collezione degli autoritratti degli Uffizi - scrive il direttore degli Uffizi Eike D. Schmidt -. Esempi assai famosi, tra i disegni giunti nel passato, sono due pastelli: il primo di un'artista che portò quella tecnica a vertici di grande virtuosismo come Rosalba Carriera, e il secondo di Jean-Etienne Liotard, commissionato da Francesco Stefano di Lorena, marito dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria".