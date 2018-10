Serie B: Benevento-Livorno 1-0

(ANSA) - BENEVENTO, 22 OTT - Vittoria del Benevento che batte 1-0 il Livorno nel posticipo dell'ottava giornata del campionato di serie B. Si gioca sotto un vero e proprio diluvio e il primo tempo scivola via senza grandi occasioni, complice l'imprecisione degli attaccanti. Nella ripresa l'episodio che sblocca la gara: slalom di Insigne in area, Fazzi lo trattiene e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto va Coda che non sbaglia e porta i suoi in vantaggio. L'undici di Lucarelli molla la presa alla distanza, ma i sanniti non ne approfittano. Forcing finale dei toscani ma Puggioni alza la voce e dice di no: è 1-0 al "Vigorito" per i padroni di casa.