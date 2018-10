In moto muore dopo scontro con furgone

(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 22 OTT - Un uomo di circa 50 anni è deceduto nel tardo pomeriggio sulla via Provinciale per Camaiore, zona Ponte di Sasso nel comune di Camaiore (Lucca).

Secondo una prima ricostruzione l'uomo era in sella a una moto quando si è schiantato contro un furgone ed è morto sul colpo.

Sul posto il 118 ha inviato l'auto medica e un'ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente è intervenuta la polizia municipale di Camaiore.