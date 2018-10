Incidenti stradali: morta motociclista

(ANSA) - PISTOIA, 21 OTT - Una motociclista di 52anni è morta a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 20, che dalla località Torri di Popiglio porta a Fontana Vaccaia, nel comune di Piteglio, sulla montagna pistoiese. La dinamica dell'incedente, verificatosi nella tarda mattinata di oggi, è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi. Sembra che la 52enne abbia perso il controllo del mezzo, finendo in una scarpata. Sul posto i sanitari inviati dal 118 e l'elicottero Pegaso, ma per la vittima non c'è stato niente da fare: è deceduta sul posto. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco di San Marcello (Pistoia).