Maran 'Cagliari resti sul suo ritmo'

(ANSA) - CAGLIARI, 20 OTT - Cagliari a Firenze senza Srna.

Per il tecnico Maran un'assenza pesante. Nella lista dei convocati mancano pure Farias, Lykogiannis e Klavan. "Srna si è allenato - ha detto il tecnico- ma sente ancora fastidio, sarebbe pericoloso esporlo al pericolo di un altro contatto.

Farias ha ancora problemi al polpaccio".

Una partita particolare, ancora una volta legata al ricordo di Davide Astori, difensore del Cagliari, della Fiorentina e della Nazionale. "Non lo conoscevo personalmente -ha detto Maran- ho conosciuto i genitori in questi giorni. Tutti mi hanno parlato bene di lui, il fatto che ci siano iniziative per ricordarlo fa davvero emozionare". Per il Cagliari l'obiettivo è quello di continuare sulla strada giusta dopo la vittoria pre-sosta. "Arriviamo alla partita -ha detto Maran- sapendo di dover ripartire sui ritmi della gara col Bologna. Affrontiamo una squadra forte che in casa non ha lasciato punti alle avversarie".