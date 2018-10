Isolotto, fotografia racconta quartiere

(ANSA) - FIRENZE, 20 OTT - La nascita e i primi momenti della vita sociale all'Isolotto, il quartiere fiorentino nato negli anni '50, raccontati attraverso tre mostre fotografiche. E' 'Non case ma città' - titolo che prende a prestito le parole di Giorgio La Pira quando inaugurò l'Isolotto -, progetto a cura di Virgilio Sieni, che si svolge da ottobre a dicembre alla Galleria dell'Isolotto, in piazza dei Tigli a Firenze.

Il materiale in esposizione è stato recuperato dall'archivio della Comunità dell'Isolotto. Nelle fotografie storiche il nuovo quartiere appare un mondo che si genera intorno al senso di comunità e di bene comune.