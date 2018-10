Figc: Lotti, Gravina faccia riforme

(ANSA) - FIRENZE, 20 OTT - Se Gabriele Gravina sarà eletto presidente della Figc, "e vedremo la percentuale" con cui lo sarà, dovrà "utilizzare questo periodo di tempo per fare le riforme". Lo ha detto Luca Lotti, deputato Pd ed ex ministro dello Sport, a margine dei lavori della Leopolda di Firenze.

Secondo Lotti il lavoro del futuro presidente dovrà incentrarsi e ripartire "dalla base, da come si insegna il calcio nelle scuole calcio, utilizzare i centri federali, utilizzare quella buona parte di lavoro fatto dalla Figc nell'Under 15 e nell'Under 16, dal valorizzare quello che è stato fatto con i grandi eventi", e infine "promuovere un buon calcio ed un bel calcio". In questo modo, sostiene l'ex ministro, "arriveranno anche i giocatori italiani in serie A perché noi abbiamo i talenti, dobbiamo solo farli venire fuori".