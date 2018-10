Andreazzoli, a Frosinone cercando punti

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 20 OTT - Più scontro diretto di così è difficile cercare un'altra partita. In questo modo si presenta la gara di Frosinone per l'Empoli. "I punti valgono di più - dice il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli - Inutile fare valutazioni diverse. Contro le avversarie dirette vincere conta tanto, perdendo col Parma abbiamo avvantaggiato una rivale e questo è un dato di fatto". L'Empoli dovrà essere più 'cattivo' sottoporta, problema dell'avvio di stagione: "I ragazzi si sono sempre comportati bene anche in questa stagione e non cambieranno atteggiamento - aggiunge -. Non tutte le giornate sono identiche, dobbiamo aspettare e giocare. Abbiamo sempre affrontato ogni avversario con la stessa voglia e lo stesso piglio". Quanto al Frosinone, "ha giocato sempre su due sistemi di gioco, aspettiamo di vedere come va in campo e ci muoveremo di conseguenza. L'ambiente sarà carico, e mi aspetto una squadra agguerrita, l'ho visto anche nelle dichiarazioni del suo allenatore. Sono stati in ritiro, saranno motivatissimi".