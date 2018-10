Acqui Storia,Margiotta premio a carriera

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Premio Acqui Storia alla carriera a Francesco Margiotta Broglio, professore di Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa all'Università di Firenze. La consegna, in occasione della 51esima edizione del premio, uno dei più importanti riconoscimenti europei nell'ambito della storiografia scientifica e divulgativa.

Noto per la collaborazione al Corriere della Sera, oltre che per i meriti scientifici, la giuria lo ha insignito del premio alla carriera "per la profonda conoscenza dei meccanismi politici e giuridici vaticani e italiani".

Dal 1971 all'Università di Firenze, il professor Margiotta Broglio ha insegnato anche negli atenei di Urbino e Parma e a Parigi, Londra e Oxford. Ha diretto commissioni governative per la revisione del Concordato e la stipula di intese con confessioni religiose diverse dalla Cattolica, presiede la Commissione consultiva per la libertà religiosa e la Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Santa Sede.