Abusata in Versilia,24enne va a processo

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 20 OTT - Aveva 18 anni e denunciò di esser stata violentata in una villa a Forte dei Marmi (Lucca), mentre era in vacanza, dopo una serata in discoteca in cui fu consumato alcol. Ora il gup del tribunale di Lucca ha disposto che un giovane professionista di 24 anni, di Modena, sia processato con l'accusa di essere l'autore della violenza sessuale. Prima udienza il 7 marzo 2019 al tribunale di Lucca. La ragazza, di Prato, si è costituita parte civile.

Secondo le ricostruzioni la 18enne aveva bevuto qualcosa, si sentì male, vomitò, perse i sensi, cadde sulla pista da ballo.

Poi lei stessa ricorda di essersi risvegliata in un'auto con più ragazzi che la conducevano da qualche parte e più tardi di essersi ritrovata in una villa sconosciuta dove, stordita, accusava dolori agli organi genitali mentre una voce maschile le intimava di smettere di piangere. Quando si svegliò, capì di aver subito violenza. La polizia, grazie alle sue indicazioni, ha individuato il 24enne su Facebook che sarà processato.