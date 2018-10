Via a Leopolda: Renzi,la più partecipata

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Tutto esaurito nei vastissimi spazi dell'ex stazione Leopolda di Firenze per la prima serata della kermesse di Matteo Renzi, arrivata alla nona edizione e che proseguirà fino a domenica pomeriggio. Almeno duemila persone hanno preso posto in attesa della sessione dedicata agli under 30. "Non era scontato dopo la debacle del Pd il 4 marzo, le dimissioni di Renzi e per essere la sera del venerdì", la prima della tre giorni, fa notare un militante. I 'veterani' delle edizioni passate, anche tra i giornalisti, fanno osservazioni simili. Matteo Renzi aveva annunciato che probabilmente sarebbe stata l'edizione "più partecipata di sempre". Dall'ex premier che ha presentato proposte correttive alla manovra del governo insieme all'ex ministro Piercarlo Padoan, un appello al governo giallo verde: "Le frasi di ministri che dicono 'quando lo spread arriverà a 400 vedremo' sono frasi da irresponsabili: noi diciamo 'fermatevi, siamo ancora in tempo'".