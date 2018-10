Palio Siena: Torre vince quarta prova

(ANSA) - SIENA, 19 OTT - E' stata la contrada della Torre con Giosuè Carboni detto Carburo su Tonina a vincere la quarta prova in vista del Palio di Siena straordinario in programma il 20 ottobre e dedicato al centenario della fine della Grande Guerra.

Alla partenza buono spunto di Nicchio e Civetta con quest'ultima che è passata in testa alla prima curva di San Martino per poi essere superata da Nicchio al primo Casato.

All'inizio del secondo giro è stata però la Contrada della Torre a passare in testa mantenendo la prima posizione fino alla fine del terzo giro. Questo pomeriggio alle 17,15 in Piazza del Campo si correrà la prova generale.