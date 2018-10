Nardella, serve progetto stadio Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 19 OTT - "Da parte della Fiorentina il compito è molto chiaro, presentare il progetto" del nuovo stadio "entro la fine dell'anno: perché se Fiorentina non presentasse nulla entro la fine dell'anno questo potrebbe diventare un problema". Lo ha affermato Dario Nardella, sindaco di Firenze, "Credo sia urgente - ha sottolineato il sindaco - che ci si possa vedere con la proprietà, l'avevamo già fatto l'ultima volta allo stadio. Prima ci incontriamo e meglio è, perché certi progetti devono passare da una costante collaborazione tra proprietà e Comune. A Roma e Napoli, ad esempio, le due parti litigano e non si vede neppure l'ombra dei nuovi stadi, mentre noi siamo ormai a pochi passi dalla variante urbanistica di Castello, che ci fa capire che abbiamo imboccato una strada di non ritorno". Nardella ha rivelato che "è saltato l'incontro tra il direttore generale del Comune Parenti e l'architetto Maffioletti che è la responsabile del progetto: mi auguro che venga rifissato al più presto: servono certi confronti".