A Pisa la donna vista da Jimenez Deredia

(ANSA) - PISA, 19 OTT - Resterà esposta fino al 5 dicembre in piazza XX settembre, nel centro storico pisano (sotto il municipio) la grande statua dell'artista di origini costaricane Jimènez Deredia dal titolo 'Pareja - La Donna e la vita'. La collocazione dell'opera a Pisa è a cura della Fondazione Deredia, di Artitaly e dell'assessorato alla Cultura del Comune di Pisa. L'installazione è stata inaugurata dall'assessore Andrea Buscemi. L'opera, già esposta in altre città italiane e straniere è in procinto di partire per Miami. Deredia è considerato uno degli scultori viventi più interessanti del panorama internazionale e le sue opere sono state collocate in tutto il mondo. In Italia, le sue grandi statue hanno trovato spazio in mostre monumentali al Tempio di Segesta, il cortile della Galleria degli Uffizi di Firenze, la Passeggiata Archeologica di Roma, a di Lucca e a Trapani. "Pareja - ha spiegato Buscemi - vuole essere un omaggio alla donna che è genesi e custode del mondo. La sua collocazione èuna dedica a tutte le donne.