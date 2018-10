Musica: il violino rock di David Garrett a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 18 OTT - Il violino rock di David Garrett approda a Firenze, tra le tappe italiane del suo tour mondiale 'Explosive-Live'. L'artista sarà in concerto con la sua band domani sera, 19 ottobre, al Mandela forum.

Definito il 'Violinista del diavolo' dei nostri tempi, Garrett unisce il repertorio classico alla musica contemporanea, annullando i confini tra Mozart e i Metallica, tra Beethoven e Prince: "Adoro il passaggio tra violino acustico ed elettrico in 'Purple Rain' - spiega lui stesso -, in fondo il mio spettacolo è una specie di montagna russa tra generi diversi, quelli che amo ascoltare". "Aspettatevi l'inaspettato - spiega ancora Garrett -. Suoneremo Coldplay e Ciaikovskij, musica classica e pop, rock e colonne sonore".

Ex enfant prodige, a 11 anni David Garrett già collaborava con la Filarmonica di Amburgo, a 15 anni il primo disco come solista, quindi il trasferimento a New York - alla celebre Juilliard School - e anche una parentesi cinematografica: nel 2013 è lui il Niccolò Paganini del film 'Il violinista del diavolo'. Oggi, a 38 anni, vanta 23 dischi d'oro e 16 di platino oltre a tournée e fan in ogni angolo del mondo. Al suo fianco, nelle due ore abbondanti di live al Mandela Forum di Firenze di spettacolo, ci saranno Franck van der Heijden (direttore musicale e chitarrista principale), John Haywood (tastiera/piano, co-produttore.), Marcus Wolf (chitarrista ritmico e cantante), Jeff Allen (basso), Jeff Lipstein (batteria).

(ANSA).