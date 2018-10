Mirografia,a Firenze opere grafiche Mirò

(ANSA) - FIRENZE, 18 OTT - 'Joan Mirò. Mirografia: opere grafiche 1961 - 1976' è il titolo della mostra che la Fornaciai art gallery di Firenze inaugura domani. L'esposizione, a cura di Stefano Masi e in programma fino all'11 novembre, è composta da ventidue lavori provenienti da una collezione privata, in buona parte presentati al pubblico per la prima volta.

"L'incisione arricchisce la mia pittura; mi suggerisce nuove idee; mi spinge a creare su nuove basi. Tutto è connesso". Con queste parole l'artista aveva spiegato in più occasioni la sua scelta artistica, iniziata già negli anni Trenta: la litografia e l'incisione erano il mezzo perfetto per trasferire sulla materia le sue creature e i suoi mondi fantastici, permeati di poetico onirismo.