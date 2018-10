(ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - Florence Biennale apre al design con uno spazio espositivo dedicato. E' questa la novità della XII edizione della kermesse internazionale di arte contemporanea, in programma l'anno prossimo, dal 18 al 27 ottobre, alla Fortezza da Basso di Firenze.

Sei le categorie in concorso legate al design - Architecture & Town Design, Industrial & product design, Interior design, Fashion & jewellery design, Communication & graphic design, Technology & game design - alle quali sarà riservato l'intero padiglione Spadolini. Per l'occasione, avviate partnership con, tra gli altri, la Yokohama University of arts and design, il governo della città di Ningbo, il Museo di design di Monaco, il London design, il dipartimento di architettura e design dell'Ateneo fiorentino e il Museo del design toscano. 'Ars et ingenium' è il tema dell'edizione 2019, ispirato al 500/o anniversario della morte di Leonardo al quale saranno dedicati i premi assegnati da una giuria internazionale ai migliori espositori di tutte le categorie.