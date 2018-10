David Garrett,il violino rock a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 18 OTT - Il violino rock di David Garrett approda a Firenze, tra le tappe italiane del suo tour mondiale 'Explosive-Live'. L'artista sarà in concerto con la sua band domani sera, 19 ottobre, al Mandela forum.

Definito il 'Violinista del diavolo' dei nostri tempi, Garrett unisce il repertorio classico alla musica contemporanea, annullando i confini tra Mozart e i Metallica, tra Beethoven e Prince: "Adoro il passaggio tra violino acustico ed elettrico in 'Purple Rain' - spiega lui stesso -, in fondo il mio spettacolo è una specie di montagna russa tra generi diversi, quelli che amo ascoltare". "Aspettatevi l'inaspettato - spiega ancora Garrett -. Suoneremo Coldplay e Ciaikovskij, musica classica e pop, rock e colonne sonore".