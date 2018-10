Pd: Zingaretti, non andrò a Leopolda

(ANSA) - TRIESTE, 17 OTT - "Non andrò alla Leopolda. Ma non per antipatia, la seguirò con grandissima attenzione". Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd, a chi gli chiedeva, a margine di un incontro a Trieste, se intendesse partecipare alla Leopolda. "Ho fatto la scorsa settimana due giornate meravigliose a Roma, 'Piazza Grande' - ha spiegato Zingaretti - con migliaia di persone del Pd e non solo del Pd. E' stata una bellissima boccata di ossigeno. Inizia ora invece un'avventura interessante: scrivere un nuovo programma che dovrà essere per l'economia giusta".