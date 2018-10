Oltre 33 kg marijuana in un box,arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - Teneva oltre 33 chilogrammi di marijuana e dosi di cocaina nascosti in un box nel comune di Impruneta (Firenze). Per questo un 29enne albanese, incensurato, di professione idraulico, è stato arrestato dalla guardia di finanza con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una volta rivenduta al dettaglio la droga avrebbe fruttato un guadagno di circa 350 mila euro.

Nell'abitazione dell'uomo sono stati sequestrati 5 mila euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.

Secondo quanto riferito, l'uomo è stato scoperto dai militari di una pattuglia delle fiamme gialle, impegnati in un servizio di controllo del territorio, che si sono insospettiti vedendolo portare nel box numerose valige, dopo aver parcheggiato l'auto in un luogo lontano dal garage e isolato. Complessivamente negli ultimi tre mesi i finanzieri del comando provinciale di Firenze hanno sequestrato oltre 800 chilogrammi di stupefacenti.