Champions donne: Chelsea-Fiorentina 1-0

(ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - La Fiorentina Women's ha perso per 1-0 sul campo del Chelsea nella gara d'andata degli ottavi di Champions League. La squadra inglese ha segnato al 9' del primo tempo con Carney su rigore. Protagonista per le viola la Ohrstrom che con i suoi interventi ha impedito al Chelsea il raddoppio permettendo alla Fiorentina di potersi giocare chance di qualificazione nella partita di ritorno in programma al Franchi il 31 ottobre.