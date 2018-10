Trekking e bike Val d'Orcia, arriva app

(ANSA) - SAN QUIRICO D'ORCIA (SIENA), 16 OTT - Un'app interamente dedicata a chi vuole vivere la Val d'Orcia (Siena) facendo trekking e in bicicletta. I comuni di San Quirico d'Orcia e Pienza, dopo la mappa in formato cartaceo con i sentieri per visitare il paesaggio patrimonio mondiale dell'umanità Unesco, uscita nel 2017, presentano App Val d'Orcia Outdoor per fare le escursioni "in modo semplice e sicuro" e per vivere il territorio visualizzando le informazioni utili sulle attrattive turistiche più interessanti. La app è gratuita e scaricabile da PlayStore (per dispositivi Android) o ITunes (dispositivi Apple). C'è inoltre un nuovo sito web destinato alla sentieristica, che accompagna la cartina e la app, al link http://maps.parcodellavaldorcia.com/it/.