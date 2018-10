A Viareggio torna Raduno vele storiche

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 16 OTT - Una flotta di oltre 60 barche, dalla goletta Orion del 1910, lunga quasi 50 metri, al piccolo cutter inglese Star 1907 sul quale, all'isola di Wight si addestravano alla vela i futuri re d'Inghilterra Edoardo VIII e Giorgio VI. Insieme a loro altre imbarcazioni ultracentenarie, Margaux e Onkel Adolph arriveranno dall'Austria, e tanti scafi in legno varati tra i primi del Novecento e i giorni nostri, saranno protagonisti della XIV edizione del Raduno Vele storiche Viareggio, organizzato dal 18 al 21 ottobre 2018. Tre le regate in programma, una per ogni giorno della manifestazione.