Travolta da tir in retromarcia, morta

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Una 77enne è morta dopo essere stata investita da un tir di una ditta di servizi ambientali, in largo Spontini nella zona di Casellina a Scandicci (Firenze), questa mattina intorno alle 9,30. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, sarebbe stata travolta dal tir che stava facendo retromarcia. La donna è deceduta sul posto per le gravi ferite riportate. L'autista del mezzo, 40enne, è stato portato in ospedale, dove sarà sottoposto ad alcol test e drug test.