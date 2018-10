Tenta rubare bus turistico, arrestato

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 15 OTT - Un 29enne originario della Nigeria, è stato arrestato dal personale del commissariato di polizia di Viareggio per il tentato furto aggravato di un autobus turistico. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso dai poliziotti la scorsa notte nei pressi di via Virgilio in Darsena a Viareggio, mentre armeggiava con un attrezzo nel tentativo di accedere all'interno del mezzo. Il 29enne, processato con il rito direttissimo, è stato condannato ad un anno di reclusione con sospensione condizionale.