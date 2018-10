Meningite: studente ricoverato a Siena

(ANSA) - SIENA, 15 OTT - Un giovane studente è stato ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena per meningite di tipo B nella mattina di domenica.

Il ragazzo, di Colle Val d'Elsa, è arrivato all'ospedale con il servizio di emergenza 118 in ambulanza, in codice rosso e in condizioni serie. E' stato preso in cura da tutta l'équipe multidisciplinare, composta anche da pediatri, infettivologi e anestesisti e, nel pomeriggio di ieri, è stato trasferito all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il ragazzo, che frequenta la scuola secondaria di primo grado di Colle di Val d'Elsa, 'era stato regolarmente vaccinato per i ceppi A,C,Y,W di meningococco' ha spiegato il Comune della città del cristallo con un post sul profilo facebook istituzionale. "L'ufficio di igiene preposto a mettere in atto tutte le procedure previste in questi casi ha immediatamente richiesto l'elenco degli alunni e i recapiti delle famiglie solo e soltanto delle classi che devono sottoporsi alla profilassi antibiotica come da protocollo regionale