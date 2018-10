Biraghi, questa Italia non molla mai

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - ''Orgoglioso di essere italiano e di rappresentare un Paese fatto di persone che non sanno cosa vuol dire mollare. E noi che rappresentiamo questo Paese dobbiamo avere grinta, coraggio e cuore''. E' il messaggio intitolato 'Notti magiche' postato sul suo profilo Instagram da Cristiano Biraghi, l'autore del gol con cui l'Italia ha battuto ieri sera al '92 la Polonia in una gara di Nations League. Per il 26enne esterno della Fiorentina è stata una rivincita dopo una stagione travagliata: un anno fa, dopo una prestazione negativa a Verona qualcuno sul suo profilo Instagran arrivò persino a minacciare di morte i suoi familiari. Adesso, dopo la zampata vincente contro la Polonia, il suo nome è finito anche sulla pubblicità, con un'azienda piemontese di formaggi omonima dell'esterno viola che cita pure Lasagna, il giocatore dell'Udinese autore dell'assist. Un connubio da buongustai.