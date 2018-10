Al Centro, al via nuovo tour di Baglioni

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Claudio Baglioni è pronto a partire, il 16 e 17 ottobre, dal Nelson Madela Forum di Firenze con il nuovo tour 'Al Centro' che, dopo l'anteprima a Verona, porterà ora nei palasport d'Italia. Grazie al palco posto al centro, il pubblico - disposto a 360 gradi - potrà ripercorrere insieme a lui mezzo secolo di musica, con una scaletta che raccoglie tutti i più grandi successi, per la prima volta, in ordine cronologico. "Al Centro" non celebra solo i 50 anni del rapporto tra Baglioni e la musica, ma anche quello tra la sua musica e il linguaggio, il costume e la cultura del nostro Paese.

Sul canale Vevo di Baglioni, è online il video con un cast 'stellare' di 'Al Centro', il brano strumentale composto appositamente per essere la colonna sonora di 50 anni di storia e di oltre 60 milioni di dischi. Nel video gente "comune" si unisce a tanti attori italiani, che hanno deciso di partecipare alla sua realizzazione.