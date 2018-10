Scontro mortale in Lunigiana,chiusa Ss63

(ANSA) - AULLA (MASSA CARRARA), 14 OTT - Incidente mortale sulla statale 63 del Valico del Cerreto ad Aulla (Massa Carrara), in Lunigiana. In uno scontro tra due mezzi una persona ha perso la vita. La strada è provvisoriamente chiusa al traffico e personale Anas si sta recando sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.